Защитник Реала Антонио Рюдигер высказался после позорного поступка в финале Кубка Испании против Барселоны (2:3).

"Моему вчерашнему поведению нет оправданий, Я извиняюсь за это. Начиная со второго тайма мы играли хорошо.

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После 111-й минуты я уже не мог помогать команде, а перед финальным свистком своим поведением я совершил ошибку. Прошу прощения арбитров и всех, кого вчера разочаровал", – написал немец в своих соцсетях.

Напомним, что Рюдигеру грозит дисквалификация от 4 до 12 матчей за то, что бросил в сторону судьи кубик льда.

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