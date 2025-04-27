Рюдигер извинился за удаление в матче с Барселоной – слова раскаяния звезды Реала
27 апреля 14:34 - Читати українською
Защитник Реала Антонио Рюдигер высказался после позорного поступка в финале Кубка Испании против Барселоны (2:3).
"Моему вчерашнему поведению нет оправданий, Я извиняюсь за это. Начиная со второго тайма мы играли хорошо.
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После 111-й минуты я уже не мог помогать команде, а перед финальным свистком своим поведением я совершил ошибку. Прошу прощения арбитров и всех, кого вчера разочаровал", – написал немец в своих соцсетях.
Напомним, что Рюдигеру грозит дисквалификация от 4 до 12 матчей за то, что бросил в сторону судьи кубик льда.
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