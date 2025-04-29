Игроки Реала, которые заработали удаления в финале Кубка Испании, узнали вердикт относительно своих дисквалификаций.

В финале Кубка Испании с Барселоной Антонио Рюдигер, Джуд Беллингем и Лукас Васкес заработали по красной карточке. Как информирует Marca, комитет по соревнованиям принял решение дисквалифицировать Рюдигера на 6 матчей и Васкеса – на 2 матча.

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А вот удаление Беллингема было аннулировано.

Отметим, что дисквалификация Рюдигера наложилась на его серьезную травму, из-за которой он рискует пропустить клубный чемпионат мира. В Испании дисквалификация в Кубке страны переносится на чемпионат.

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