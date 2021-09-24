Защитник Челси Антонио Рюдигер может продолжить карьеру в стане чемпиона Германии.

Рюдигер размышляет о переходе в Баварию, которая заинтересована в трансфере немца, сообщает Bild.

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Причиной является финансовый вопрос – Антонио отклонил предложение Челси по новому контракту, по которому он получал бы 8,5 млн евро. Рюдигер же желает зарабатывать не менее 10 млн евро.

К слову, немец провел 7 матчей в текущем сезоне в составе Челси, в которых забил 1 гол.

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