Рюдигер готов перебраться в Баварию – немец разочарован новым контрактом от Челси
18:01 - Читати українською
Защитник Челси Антонио Рюдигер может продолжить карьеру в стане чемпиона Германии.
Рюдигер размышляет о переходе в Баварию, которая заинтересована в трансфере немца, сообщает Bild.
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Причиной является финансовый вопрос – Антонио отклонил предложение Челси по новому контракту, по которому он получал бы 8,5 млн евро. Рюдигер же желает зарабатывать не менее 10 млн евро.
К слову, немец провел 7 матчей в текущем сезоне в составе Челси, в которых забил 1 гол.
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