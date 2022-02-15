"Я очень доволен здесь, всегда говорил об этом. По игре можно увидеть, что мне здесь все нравится. Но есть и другие люди, принимающие решение", – поделился Рюдигер в комментарии The Athletic.

Рюдигер принял неожиданное решение относительно своего будущего

Летом у немца завершается контракт с Челси, а защитника сватают в Реал и ПСЖ. Недавно появилась информация, что Антонио решил продолжить соглашение с лондонцами.

Добавим, что в текущем сезоне Рюдигер провел 34 матча, в которых отличился 3 голами и 4 ассистами.

Маліновський показав Юве, хто коштує 75 млн, Конте розгубив магію, Баварію затоптали – огляд вікенду