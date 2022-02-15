Рюдигер двояко оценил возможность продлить контракт с Челси
10:09 - Читати українською
Защитник Челси Антонио Рюдигер прокомментировал планы по продолжению своей карьеры.
"Я очень доволен здесь, всегда говорил об этом. По игре можно увидеть, что мне здесь все нравится. Но есть и другие люди, принимающие решение", – поделился Рюдигер в комментарии The Athletic.
Рюдигер принял неожиданное решение относительно своего будущего
Летом у немца завершается контракт с Челси, а защитника сватают в Реал и ПСЖ. Недавно появилась информация, что Антонио решил продолжить соглашение с лондонцами.
Добавим, что в текущем сезоне Рюдигер провел 34 матча, в которых отличился 3 голами и 4 ассистами.
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