Эден Азар страдает от постоянных травм, да еще и партнеры не жалеют ног вингера Реала.

Неприятное столкновение одноклубников произошло на тренировке чемпионов Испании.

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Новичок Антонио Рюдигер потянулся за мячом прямой ногой и изрядно влепил по голеностопу Азара. Бельгиец свалился на газон с громкими криками, что весьма насторожило партнеров. Постоянные травмы преследуют вингера с 2019 года, когда его приобрели у Челси за 115 млн евро.

Rudiger taking out Eden Hazard in training pic.twitter.com/FXHYO0Bm5Q — Kwame Benaiah (@kwamebenaiah) July 22, 2022

Пока нет никакой информации о новом повреждении Азара. Свой следующий спарринг Реал проведет 24 июля – Класико против Барселоны (матч начнется в 6 утра по киевскому времени).

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