Рюдигер брутально "въехал" в ногу Азара на тренировке – крик бельгийца напугал всех
Эден Азар страдает от постоянных травм, да еще и партнеры не жалеют ног вингера Реала.
Неприятное столкновение одноклубников произошло на тренировке чемпионов Испании.
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Новичок Антонио Рюдигер потянулся за мячом прямой ногой и изрядно влепил по голеностопу Азара. Бельгиец свалился на газон с громкими криками, что весьма насторожило партнеров. Постоянные травмы преследуют вингера с 2019 года, когда его приобрели у Челси за 115 млн евро.
Пока нет никакой информации о новом повреждении Азара. Свой следующий спарринг Реал проведет 24 июля – Класико против Барселоны (матч начнется в 6 утра по киевскому времени).
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