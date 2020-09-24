"У нас новый тренер, новый штаб, новые идеи, и игроки крайне вовлечены во все, что происходит. Думаю, мы получаем больше удовольствия, чем в прошлом году. Тренировка тяжелые, но атмосфера более радостная.

Пирло дебютировал со скандала: в Серии А изменили правило по игре руками – Ювентус первым получил выгоду

Мы хорошо начали сезон, но надо становиться лучше. В команде много классных футболистов, и все способны помочь команде достичь целей. Я рад, что имею возможность играть со столь умелыми форвардами.

Интер – отличная команда, которая подписала много игроков. Это один из фаворитов чемпионской гонки. Наполи тоже очень сильный. Милан удачно завершил прошлый сезон и начал новый в том же духе. Серия А – очень сложная лига", – приводит слова Рэмзи Football-Italia со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, Пирло успешно дебютировал во главе Ювентуса – "старая синьора" разбила Сампдорию в первом туре Серии А.

Ювентус в первом матче Пирло разгромно победил Сампдорию – роскошный гол дебютанта и "бильярд" от Роналду