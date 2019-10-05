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Рэмзи: Роналду один из лучших в футболе, а в жизни – обычный человек

13:10 47 Читати українською
Рэмзи: Роналду один из лучших в футболе, а в жизни – обычный человек
Аарон Рэмзи и Криштиану Роналду / ФК Ювентус

Полузащитник туринского Ювентуса Аарон Рэмзи поделился впечатлениями от общения со своим звездным одноклубником Криштиану Роналду.

"При первой встрече он был таким, как и другие. Очень приветливый. Конечно, он один из лучших в футболе, но в жизни он обычный человек.

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Криштиану сразу растапливает лед. Когда общаешься с ним, не чувствуешь, что перед тобой персона такого грандиозного масштаба. В клубе чувствуется семейная атмосфера. Все хотят достичь одного – выигрывать матчи и трофеи. Все сосредоточены на своей работе", – цитирует Рэмзи ВВС.

Напомним, 28-летний футболист перешел в Ювентус летом этого года после того, как закончился его контракт с лондонским Арсеналом.

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Ювентус Ювентус Италия Аарон Рэмзи Аарон Рэмзи Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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