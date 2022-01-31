Рэмзи продолжит карьеру в Рейнджерс
23:46 - Читати українською
Полузащитник Ювентуса Аарон Рэмзи попробует себя в шотландском первенстве.
Рейнджерс усилился опытным полузащитником Аароном Рэмзи, сообщает сайт клуба.
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31-летний валлиец перешел в шотландский гранд на правах аренды, сотрудничество рассчитано до конца сезона. Действующий контракт Аарона принадлежит Ювентусу и действует до лета 2023 года. В Турине на Рэмзи не рассчитывали, в нынешнем сезоне он провел всего 5 матчей.
После 23 туров чемпионата Шотландии Рейнджерс лидирует, оторвавшись от Селтика на два очка.
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