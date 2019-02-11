Ювентус объявил о подписании контракта с Рэмзи – он станет самым высокооплачиваемым британцем в истории

Полузащитник лондонского Арсенала Аарон Рэмзи подписал предварительный контракт с Ювентусом.

Валлиец переедет в Турин летом, когда его контракт "канонирами" закончится. Соглашение Рэмзи с Ювентусом будет действовать до конца сезона 2023 года, сообщает пресс-служба "бьянконери".

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По неофициальной информации, "старая синьора" будет платить 28-летнему полузащитнику 400 тысяч фунтов в неделю. Это сделает Аарона самым высокооплачиваемым британским футболистом в истории.

Напомним, что срок действия контракта Рэмзи с Арсеналом истекает в июне этого лета и он присоединится к Ювентуса бесплатно.

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В нынешнем сезоне валлиец провел в АПЛ 22 матча, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.