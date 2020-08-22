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Рэмзи может вернуться в АПЛ – экс-капитан Арсенала получит бешеную зарплату

14:05 - Читати українською
Рэмзи может вернуться в АПЛ – экс-капитан Арсенала получит бешеную зарплату
Аарон Рэмзи / Фото из открытых источников

Полузащитник Ювентуса Аарон Рэмзи имеет интересный вариант продолжения своей карьеры.

Ньюкасл охотится на Рэмзи, информирует The Sun. Клуб даже готов пойти на большие финансовые жертвы ради трансфера валлийца.

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"Сороки" готовы платить бешеные 400 тисяч фунтов в неделю. Таким образом, Рэмзи может стать самым высокооплачиваемым футболистом английского клуба. Стоит отметить, что сейчас в Ювентусе хавбек получает примерно 250 тисяч фунтов. К слову, з приходом Пирло к рулю Юве шансы на то, чтобы остаться в команде очень низкие, и валлиець, вероятно, покинет "старую синьору" уже в это межсезонье.

Отметим, Аарона подписали год назад на правах свободного агента из Арсенала, но дебютный сезон получился неоднозначным – 24 матча в Серии А, 3 гола и лишь один ассист. Трансферная стоимость валлийца – 28 млн евро.

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