Рэмзи может вернуться в АПЛ – экс-капитан Арсенала получит бешеную зарплату

Ньюкасл охотится на Рэмзи, информирует The Sun. Клуб даже готов пойти на большие финансовые жертвы ради трансфера валлийца.

Рэмзи пополнил "черный список" Пирло – звездный хавбек присоединился к клубу только год назад

"Сороки" готовы платить бешеные 400 тисяч фунтов в неделю. Таким образом, Рэмзи может стать самым высокооплачиваемым футболистом английского клуба. Стоит отметить, что сейчас в Ювентусе хавбек получает примерно 250 тисяч фунтов. К слову, з приходом Пирло к рулю Юве шансы на то, чтобы остаться в команде очень низкие, и валлиець, вероятно, покинет "старую синьору" уже в это межсезонье.

Отметим, Аарона подписали год назад на правах свободного агента из Арсенала, но дебютный сезон получился неоднозначным – 24 матча в Серии А, 3 гола и лишь один ассист. Трансферная стоимость валлийца – 28 млн евро.

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