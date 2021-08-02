30-летний хавбек заинтересовал Ньюкасл, сообщает Goal.

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"Сороки" прислали туринцам запрос относительно возможного трансфера Рэмзи. Переговоры пока имеют неформальный характер, официальных предложений Ньюкасл не делал. Самого валлийца часто связывают с возвращением в Премьер-лигу, в которой он провел 11 сезонов в составе лондонского Арсенала.

В сезоне 2020/21 Аарон Рэмзи провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач.

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