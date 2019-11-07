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Рэмзи извинился перед Роналду за "украденный" гол в матче с Локомотивом

14:13 5 Читати українською
Рэмзи извинился перед Роналду за "украденный" гол в матче с Локомотивом
Роналду и Рэмзи / Getty Images

Хавбек Ювентуса Аарон Рэмзи попросил прощения у одноклубника Криштиану Роналду за момент с первым голом в матче 4 тура Лиги чемпионов против Локомотива (2:1).

12’ Антон Миранчук
 
Аарон Рэмзи 4’
Дуглас Коста 90+3’
4’ Аарон Рэмзи
12’ Антон Миранчук
90+3’ Дуглас Коста

"Я подумал, что вратарь гораздо ближе ко мне и имеет шанс вернуться назад и, возможно, забрать мяч.

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Сработали мои инстинкты, я хотел убедиться, что он пересек линию. Я извинился перед Криштиану. Нам еще нужно поработать, чтобы закончить групповой этап на первой строчке, но мы добились своей цели. Мы рады, что пробились в плей-офф", – приводит слова Рэмзи Goal.

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Напомним, Роналду почти отличился голом на 4 минуте матча против Локомотива, но валлиец добил мяч на самой линии ворот после штрафного удара звездного форварда.

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