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"Рядом с Месси должны играть лучшие": экс-президент Барселоны выделил идеального партнера для Лионеля

14:40 12 Читати українською
"Рядом с Месси должны играть лучшие": экс-президент Барселоны выделил идеального партнера для Лионеля
Месси и Неймар / ФК Барселона

Бывший глава "блаугранас" Сандро Росель убежден, что клуб должен вернуть Неймара из ПСЖ.

Напомним, Барселона уже второй год подряд пытается вернуть Неймара, которого в 2017-м продала за 222 млн евро. Впрочем, осуществить обратный трансфер будет сложно в связи с финансовым кризисом, который затронул все клубы.

"Месси – очень умный, поэтому он хочет снова играть с Неймаром. Рядом с ним должны играть лучшие футболисты, ведь сам Лео является лучшим.

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Лично я бы вернул Неймара в команду. Со спортивной точки зрения – без всяких сомнений. Это уникальный талант и выгодная с коммерческой точки зрения личность. Но одновременно нужно указать требования к его поведению за пределами поля", – цитирует Роселя Mundo Deportivo.

Напомним, в мае 2017 года бывшего президента Барселоны обвинили в причастности к отмыванию 15 млн евро через офшоры. Представители обвинения требовали для Сандро сурового наказания: 11 лет тюремного заключения и штраф в размере 59 млн евро за "отмывание" денег. Однако, год назад Росель был оправдан судом и вышел на свободу после 643 дней в тюрьме.

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