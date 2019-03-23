Ряд игроков сборной Польши заболели – среди них Пйонтек и Милик

Перед матчем отбора Евро-2020 против Латвии заболели сразу несколько игроков сборной Польши, среди которых главные звезды.

В сборной Польши произошла эпидемия гриппа, о чем сообщил главный тренер команды Ежи Бженчек.

Евро-2020: Польша победила Австрию благодаря голу Пйонтека – Кендзёра стал соавтором взятия ворот

"У нас эпидемия в команде. Первым, кто столкнулся с проблемами в преддверии игры с Австрией, стал Аркадиуш Милик. Возможно в Вене были проблемы с кондиционером, потому что у многих игроков те же симптомы.

Наш медперсонал ускоренно работает, чтобы вирус не распространился дальше. Беднарек и Березинский не принимали участие в сегодняшней тренировке. Грипп поразил восемь игроков, включая Пентека", – цитирует Бженчека Football Italia.

Ранее свиным гриппом переболел партнер Милика Фабиан Руис, из-за чего покинул расположение сборной Испании.