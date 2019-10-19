Рябоконь: Заря выглядела очень мощно во втором тайме

Комментируя поражение в 11-м туре УПЛ, главный тренер Десны Александр Рябоконь отметил силу соперника – луганской Зари.

"Первый тайм получился у нас лучше, чем второй. Были шансы набрать очки сегодня. К сожалению, не получилось.

Скрипник: Хорошо, что у нас есть такие ребята, как Русин и Леднев

Нам противостоял серьезный соперник. Заря выглядела очень мощно во втором тайме. Плюс, мы делали много индивидуальных ошибок", – цитирует Рябоконя официальный сайт Зари.

Напомним, обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы УПЛ. После 11 матчей Десна занимает второе место. Правда, команду Рябоконя уже завтра может обогнать киевское Динамо или Александрия, которые проведут очную встречу на НСК Олимпийский.

После сегодняшней победы Заря сократила отставание от Десны до одного очка.

Заря совершила крутой камбэк в матче с Десной