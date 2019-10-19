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Рябоконь: Заря выглядела очень мощно во втором тайме

21:06 52 Читати українською
Рябоконь: Заря выглядела очень мощно во втором тайме
Александр Рябоконь / ФК Олимпик

Комментируя поражение в 11-м туре УПЛ, главный тренер Десны Александр Рябоконь отметил силу соперника – луганской Зари.

81’ Богдан Леднев
85’ Владлен Юрченко
 
Максим Дегтярьов 17’
17’ Максим Дегтярьов
81’ Богдан Леднев
85’ Владлен Юрченко

"Первый тайм получился у нас лучше, чем второй. Были шансы набрать очки сегодня. К сожалению, не получилось.

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Нам противостоял серьезный соперник. Заря выглядела очень мощно во втором тайме. Плюс, мы делали много индивидуальных ошибок", – цитирует Рябоконя официальный сайт Зари.

Напомним, обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы УПЛ. После 11 матчей Десна занимает второе место. Правда, команду Рябоконя уже завтра может обогнать киевское Динамо или Александрия, которые проведут очную встречу на НСК Олимпийский.

После сегодняшней победы Заря сократила отставание от Десны до одного очка.

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Александр Рябоконь Александр Рябоконь Заря - Десна Заря Заря Десна Десна
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