Рябоконь выразил свою позицию относительно расширения УПЛ до 16 команд

Главный тренер Десны Александр Рябоконь поделился своими взглядами относительно формата УПЛ.

"Я остаюсь приверженцем проведения соревнований с классическим форматом – турнир в два круга с 16-ю командами. Соответственно, два коллектива выбывают и два повышаются в классе. Эту систему нужно узаконить на долгие годы. В этом и будет сила стабильности.

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Но чтобы не было искусственных мер, а все по-спортивному принципу, то следующий чемпионат можно провести с 14-ю командами. Но при этом сейчас одна команда элиты покинет дивизион, а три войдут. И через год сделать такую же схему, тогда в сезоне 2020/2021 Премьер-лига примет привычный вид", – цитирует Рябоконя Команда 1.

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