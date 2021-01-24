"У Десны нет никаких особых условий или инфраструктуры, лишь одно тренировочное поле. А фактор успешных результатов – думаю, тренер. Это заслуга коллектива и тренера. Но он вообще не мотиватор. Пламенная речь – это не к Рябоконю. Он немногословен. Все чисто по делу, склад. Пришли, минута и ушли. Никаких речей мотивационных нет.

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Действительно ли он показывал нам игру Манчестер Сити на теории? Такое бывало, но здесь ничего такого нет. Все тренеры так делают. Он акцентировал, как играет Манчестер Сити, как они контролируют, как двигаются, куда открываются. Он говорил, что на них надо смотреть, равняться, это сейчас одна из команд, которые идут в ногу со временем", – рассказал Хльобас в интервью SportArenaTV.

Напомним, прошлый сезон Десна завершила на четвертом месте УПЛ и пробилась в еврокубки, а в текущем идет на третьей строчке.

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