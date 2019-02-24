Рябоконь: В матче с Арсеналом-Киев важен был результат – любой победный

Главный тренер Десны Александр Рябоконь прокомментировал победу над Арсеналом-Киев в матче 19-го тура УПЛ.

"Игра складывалась тяжело, как и любая первая игра сезона. Определяющим стал первый забитый мяч. Мне кажется, что в первых матчах сезона не стоит ждать каких-то суператакующих действий, главное – сыграть надежно и одержать нужный результат.

Самый быстрый гол в нынешнем сезоне УПЛ в видеообзоре матча Арсенал-Киев – Десна – 0: 2

Я доволен игрой своей команды. На сборах мы много работали над качеством игры, но сегодня важнее был результат – любой победный.

Из-за повреждения мы хотели поберечь Артема Фаворова, но развитие событий требовало его присутствия на поле. Что касается пенальти в конце матча, то если судья его поставил, значит, он был", – цитирует Рябоконя телеканал Футбол 1/2.

Десна благодаря супербыстрому голу обыграла Арсенал-Киев и поднялась на 5 место