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Рябоконь: В матче с Арсеналом-Киев важен был результат – любой победный

18:17 7 Читати українською
Рябоконь: В матче с Арсеналом-Киев важен был результат – любой победный
Александр Рябоконь / фото из соцсетей

Главный тренер Десны Александр Рябоконь прокомментировал победу над Арсеналом-Киев в матче 19-го тура УПЛ.

"Игра складывалась тяжело, как и любая первая игра сезона. Определяющим стал первый забитый мяч. Мне кажется, что в первых матчах сезона не стоит ждать каких-то суператакующих действий, главное – сыграть надежно и одержать нужный результат.

Самый быстрый гол в нынешнем сезоне УПЛ в видеообзоре матча Арсенал-Киев – Десна – 0: 2

Я доволен игрой своей команды. На сборах мы много работали над качеством игры, но сегодня важнее был результат – любой победный.

Из-за повреждения мы хотели поберечь Артема Фаворова, но развитие событий требовало его присутствия на поле. Что касается пенальти в конце матча, то если судья его поставил, значит, он был", – цитирует Рябоконя телеканал Футбол 1/2.

Десна благодаря супербыстрому голу обыграла Арсенал-Киев и поднялась на 5 место

Украина19 тур

Арсенал-Киев - Десна: Воскресенье 24 февраля 2019

Арсенал-Киев
Матч окончен
0 : 2
Десна
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Теги
Арсенал-Киев - Десна Десна Десна Александр Рябоконь Александр Рябоконь
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