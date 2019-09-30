Рябоконь стал лучшим тренером 9 тура УПЛ

Лига чемпионов — 10:40 143
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Аталанта – Шахтер: "горняки" объявили список игроков на матч Лиги чемпионов
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Милан планирует пригласить Шевченко на должность главного тренера, если Джампаоло будет уволен, – СМИИталия — 00:25 730
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Когда Ярмоленко наберет свою лучшую форму, защитники АПЛ должны волноваться, – официальный сайт Вест ХэмаАнглия — 29 сент 283
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