Всеукраинское объединение тренеров по футболу признало главного тренера Десны Александра Рябоконя лучшим в 9 туре УПЛ.

Всеукраинское объединение тренеров по футболу на своем официальном сайте сообщил, что Александр Рябоконь стал лучшим тренером 9 тура УПЛ. Специалист получил средний балл 4,6.

Мариуполь – Десна – 0:4 – видео голов и обзор матча

Десна в этом туре разгромила в гостях Мариуполь со счетом 4:0 и продолжает находиться на 2 строчке в турнирной таблице, опережая киевское Динамо по показателю очных противостояний.

В следующем туре северяне сыграют дома против донецкого Олимпика. Матч состоится 5 октября в 17:00.

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