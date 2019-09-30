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Рябоконь стал лучшим тренером 9 тура УПЛ

11:03 25 Читати українською
Рябоконь стал лучшим тренером 9 тура УПЛ
Александр Рябоконь / Всеукраинское объединение тренеров по футболу

Всеукраинское объединение тренеров по футболу признало главного тренера Десны Александра Рябоконя лучшим в 9 туре УПЛ.

 
Дмитрий Хлебас 20’
Олександр Філіппов 21’
Дмитрий Хлебас 67’
Олександр Філіппов 81’
20’ Дмитрий Хлебас
21’ Олександр Філіппов
67’ Дмитрий Хлебас
81’ Олександр Філіппов

Всеукраинское объединение тренеров по футболу на своем официальном сайте сообщил, что Александр Рябоконь стал лучшим тренером 9 тура УПЛ. Специалист получил средний балл 4,6.

Мариуполь – Десна – 0:4 – видео голов и обзор матча

Десна в этом туре разгромила в гостях Мариуполь со счетом 4:0 и продолжает находиться на 2 строчке в турнирной таблице, опережая киевское Динамо по показателю очных противостояний.

В следующем туре северяне сыграют дома против донецкого Олимпика. Матч состоится 5 октября в 17:00.

Десна уничтожила Мариуполь на выезде и вышла на второе место в турнирной таблице УПЛ – Картушов выполнил три ассиста

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Теги
Мариуполь - Десна Десна Десна Александр Рябоконь Александр Рябоконь Всеукраинское объединение тренеров по футболу
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