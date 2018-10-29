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Рябоконь: Сложно сказать, за что Коберидзе была дана красная карточка, а потом отменена

19 октября 22:10 97 Читати українською
Рябоконь: Сложно сказать, за что Коберидзе была дана красная карточка, а потом отменена
Александр Рябоконь / ФК Шахтер

Главный тренер Десны Александр Рябоконь прокомментировал матч против Шахтера в 12 туре УПЛ.

"Мне сложно сказать, за что Коберидзе была дана красная карточка, отменена. Сложно сказать и об удалении игрока Шахтера, я не видел момента.

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Игра против Шахтера – это экстрим. Решили отойти от своей игровой схемы. Многое у нас получалось, была пара прекрасных моментов. К сожалению, пропустили в конце. Шахтер победил заслуженно, никто не спорит. Катеначчо нас не спасло.

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Надо было реализовывать свои моменты. Тогда было бы легче в психологическом плане. К сожалению, не удалось огорчить юбиляра Пятова.

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Состав у Шахтера и так невероятный. А у нас выпал Огиря, и стало сложнее строить комбинационный футбол ", – цитирует Александра Рябоконя Terrikon.

Украина12 тур

Шахтер - Десна: Пятница 19 октября 2018

Шахтер
Матч окончен
1 : 0
Десна
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