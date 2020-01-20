Рябоконь: Салах – самый слабый из форвардов Ливерпуля

Главный тренер черниговской Десны Александр Рябоконь поделился мыслями относительно выступлений Ливерпуля.

У Клоппа самый сильный состав в мире. Самый сильный вратарь в мире – Алисон. Самая сильная четверка защитников - ливерпульская. Несравнимо сильнее, чем у Гвардиолы. У «Ливерпуля» состав практически не меняется. Только в центре обороны есть какая-то ротация - Ловрен, Гомес или Матип в пару к Ван Дейку.

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У Ливерпуля нет слабых мест. Тройка хавов – все мобильные, сумасшедшие пахари с потрясающим отбором. Фантастическая тройка атакующих. Бобби Фирмино мне поначалу не нравился. Но когда стал за ним следить, открыл для себя, какой же он сильный и умный тактически форвард. А какой у него пас, он может низом заслать на 50 метров! Чем ниже пас, тем выше класс. Он так отдает, что мяч не нужно догонять. Красавец!

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Салах, Мане, Фирмино – разноплановые и отлично сочетаются в тройке, причем самый сильный как бы Салах, но сегодня он самый слабый среди них", – цитирует Рябоконя журналист Валерий Пригорницкий на своей странице в социальной сети Facebook.

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