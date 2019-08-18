Рябоконь рассказал, чего не хватило Десне для победы над Колосом

Главный тренер Десны Александр Рябоконь прокомментировал ничью в матче с Колосом в 4 туре УПЛ.

"От самого матча впечатления положительные, от результата – негативные. Были обязаны реализовать хотя бы один момент. Особых претензий к команде, кроме реализации моментов, не может быть. Не хватило фарта и мастерства.

Десна на своем поле не смогла победить Колос

Хльобас переболел, пропустил неделю, провел с командой только одну тренировку – это причина его непопадания в заявку.

Десна – Колос – 0:0 – видеообзор матча

Колос – серьезная команда. Наш принципиальный соперник еще по Первой лиге, у нас всегда были интересные матчи. У них тоже были моменты, могли забить", – цитирует Рябоконя официальный сайт Десны.