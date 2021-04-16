"Я буду рад, если перед каждым из игроков Десны будет стоять дилемма: либо ехать за рубеж, либо остаться у нас. И я очень порадуюсь любому из этих сценариев.

Филиппов принял участие в сумасшедшем матче Сент-Трюйдена с удалениями и дублями конкурентов

Понимаете, у нас ведь целая группа ребят – Тотовицкий, Калитвинцев, Гуцуляк, Дегтярев, Безбородько и другие – в своих предыдущих клубах постоянной практики и стабильного места в основе не имели. А у нас многие из них проводят, возможно, лучшее время в карьере.

Хорошо будет, если кому-нибудь из них дадут шанс зацепиться в сборной. Вот вам пример Филиппова: лучший, не считая Мораеса, бомбардир УПЛ уезжает в Бельгию, чтобы там на него обратили внимание тренеры главной команды. Сейчас очевидно, что сделать это сразу не получится, нужно время. Но мы верим, что он справится", – признался Рябоконь в интервью ТаТоТаке.

К слову, Александр Филиппов перебрался в Сент-Трюйден из Десны осенью 2020-го. С тех пор он провел на поле в Бельгии 16 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами. Вызов в сборную Украины форвард пока так и не получал.

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