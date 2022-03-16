"Санкции против Беларуси? В Беларуси общество нужно больше отделять от диктатора, потому что сами белорусы – его жертвы. Лукашенко — хитрый, коварный человек, пешка Путина. Потому что сам Путин – дьявол, безумный, окруженный монстрами, угрожающими миру. Для Путина никогда не будет прощения от украинцев. Но то, что Путин – убийца, не значит, что он самоубийца. Европа зря боится ядерной войны, потому что Путин никогда этого не сделает.

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Теперь не время для интервью. Мы находимся в очень тяжелом положении, но из-за уважения, которое я имею к полякам, я решил дать это интервью. Я хотел бы от всего сердца поблагодарить поляков за помощь и поддержку Украины. Война когда-нибудь закончится, и тогда придет время подводить итоги. Тех, кто нам помог, ждет слава. А нашим оппонентам и тем, кто им помогал, будет стыдно", – отметил Рябоконь в интервью sport.tvp.pl.

Напомним, россияне 24 февраля коварно напали на Украину, однако не преуспели в этом. ВСУ успешно отражает атаки врага, использующего самые грязные методы.

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