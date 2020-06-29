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Рябоконь после второй в сезоне победы над Динамо стал лучшим тренером 28-го тура УПЛ

10:15 - Читати українською
Рябоконь после второй в сезоне победы над Динамо стал лучшим тренером 28-го тура УПЛ
Александр Рябоконь / ФК Десна

Наставник Десны признан лучшим тренером по итогам 28-го тура Премьер-лиги, в котором его команда одержала волевую победу над Динамо.

Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало 28-й тур УПЛ. По его итогам лучшим среди 12-ти наставников стал наставник Десны Александр Рябоконь, который получил средний балл 4,6. Об этом сообщает официальный сайт Организации.

Десна – Динамо – 3:2 – видео голов и обзор матча

Черниговская команда второй раз в сезоне обыграла Динамо и снова закрутила интригу в борьбе за второе место. Теперь Десна отстает от киевлян лишь на 3 пункта за 4 тура до окончания чемпионата. А вот 4 место практически в кармане Десны – 9 баллов отрыва от Александрии.

Заметим, в текущем сезоне Динамо набрало лишь 4 очка в 4-х матчах против Десны – 1 победа, 1 ничья и 2 поражения.

Рябоконь – в топ-20 "самых преданных" тренеров мира, наибольшим спросом пользуются аргентинские специалисты

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