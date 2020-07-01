Рябоконь: Победой над Динамо мы не дали расслабиться конкурентам

Главный тренер Десны Александр Рябоконь поделился ожиданиями перед финишной прямой борьбы за призовые места УПЛ.

"Думаю, победой над Динамо мы не дали расслабиться конкурентам. Можно сказать, что Десна села им на хвост. Мы еще слишком мало игр сыграли с Динамо, чтобы делать глобальные выводы и говорить о нашей неудобности для киевлян. Когда сыграем матчей 20, тогда и посмотрим.

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Думаю, все знают календарь последних туров наизусть. В этой ситуации нет смысла что-то моделировать. Самый правильный подход – думать о ближайшем поединке. Если мы не сойдем на пьедестал, это не станет трагедией для наших болельщиков. Основная цель – выход в еврокубки. Но если будет шанс завоевать медали, Десна постарается этим воспользоваться", – подытожил Рябоконь в комментарии Команда№1.

Напомним, Динамо после 28 сыгранных туров занимает второе место УПЛ. Заря отстает всего на два пункта, а Десна – на три.

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