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Рябоконь: Победой над Динамо мы не дали расслабиться конкурентам

1 июля 13:10 - Читати українською
Рябоконь: Победой над Динамо мы не дали расслабиться конкурентам
Александр Рябоконь / Сайт Десны

Главный тренер Десны Александр Рябоконь поделился ожиданиями перед финишной прямой борьбы за призовые места УПЛ.

12’ Егор Картушов
26’ Ибрагим Каргбо
90+1’ Андрей Гитченко
 
Виктор Цыганков 4’
Виктор Цыганков 86’
4’ Виктор Цыганков
12’ Егор Картушов
26’ Ибрагим Каргбо
86’ Виктор Цыганков
90+1’ Андрей Гитченко

"Думаю, победой над Динамо мы не дали расслабиться конкурентам. Можно сказать, что Десна села им на хвост. Мы еще слишком мало игр сыграли с Динамо, чтобы делать глобальные выводы и говорить о нашей неудобности для киевлян. Когда сыграем матчей 20, тогда и посмотрим.

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Думаю, все знают календарь последних туров наизусть. В этой ситуации нет смысла что-то моделировать. Самый правильный подход – думать о ближайшем поединке. Если мы не сойдем на пьедестал, это не станет трагедией для наших болельщиков. Основная цель – выход в еврокубки. Но если будет шанс завоевать медали, Десна постарается этим воспользоваться", – подытожил Рябоконь в комментарии Команда№1.

Напомним, Динамо после 28 сыгранных туров занимает второе место УПЛ. Заря отстает всего на два пункта, а Десна – на три.

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