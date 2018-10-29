Рябоконь: Пересмотрел все матчи Шахтера, интересно следить за работой Фонсеки

Главный тренер Десны Александр Рябоконь поделился ожиданиями на матч против Шахтера.

"Футбол состоит из сочетания хаоса и организации игры. В Шахтере она на самом высоком уровне во всех компонентах.

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Обычно я смотрю две-три игры соперника, а Шахтера посмотрел все игры – не потому, что это нужно, а потому, что просто интересно следить за работой тренерского штаба этой команды. Поэтому я считаю, что шансов у нас немного, но они есть, шансы всегда есть", – рассказал Рябоконь телеканалу Футбол.

Напомним, матч между Десной и Шахтером состоится сегодня, 19 октября. Начало поединка запланировано на 19:00.

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