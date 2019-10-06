Рябоконь озвучил амбициозные планы Десны в чемпионате

Главный тренер Десны Александр Рябоконь после победы над Олимпиком (1:0) поделился задачами черниговской команды на ближайшее будущее.

"Хочу поздравить болельщиков с победой и забитым мячом. Долго не могли отличиться дома – даже не помню, когда в последний раз это было. Поэтому этот гол – долгожданный, а победа делает его еще более важным.

Десна – Олимпик – 1:0 – видео гола и обзор матча

Сейчас у нас три дня выходных. Затем планируем выезд за границу, матчи... Пока билетов на руках нет, поэтому не можем точно сказать: удастся или нет. Скорее всего, поедем и сыграем несколько спаррингов.

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Второе место? Здесь дело не в месте. Дело в количестве очков. О турнирном положении сейчас думать рано – об этом стоит говорить ближе к маю, а вот набор очков – это важно. Нам нужно попадать в первую шестерку. В последние годы 30-ти очков хватало, чтобы оказаться там. Поэтому, в первую очередь, думаем о попадании в первую шестерку", – приводит слова Александра Рябоконя официальный сайт Олимпика.

Напомним, Десна сумела вырвать победу у Олимпика на 90-й минуте – отличился Денис Фаворов. Эта победа принесла черниговцам 20 очков и второе место в турнирной таблице, Олимпик с пятью пунктами остается последним.

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