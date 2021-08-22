Главный тренер Десны Александр Рябоконь признает, что клуб может понести потери до закрытия трансферного окна.

"СК Днепр-1 сделал предложение, которое устроило и Гуцуляка и наш клуб, поэтому трансфер состоялся. Более того, думаю, это не последний футболист, который в ближайшее время будет продан Десной.

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Зачем удерживать? Алексей сыграл в Десне несколько хороших сезонов. Игрок получил достойное предложение от более богатого клуба, поэтому все так и произошло", – пояснил Рябоконь в интервью Команда№1.

Напомним, после 4 туров Десна осталась единственной командой УПЛ без потерянных очков. Сегодня в 21:30 начнется битва черниговцев против Динамо.

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