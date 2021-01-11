"Сейчас могу сказать следующее: Сергей Старенький завершил карьеру футболиста и ему предложена должность в структуре клуба. Артур Западня не имел в Десне много игровой практики, поэтому принял предложение Металлиста 1925.

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По условиям аренды, Шахтер вернул Михаила Мудрика, хотя мы очень на него рассчитывали, а у Хлебаса закончился контракт, и он покинул нашу команду. Всем ребятам хочу сказать большое спасибо за работу и пожелать удачи в дальнейшем. А что касается потенциальных новичков, то переговоры ведутся, но что-то конкретное я пока сказать не могу.

Останется ли Конопля в Десне? Мне бы хотелось в это верить. В Десне у него, наверное, будет больше игровой практики, Ефим у нас прогрессирует. Но вопрос по этому игроку пока открыт", – поделился Рябоконь в интервью Команда№1.

Отметим, что Старенький, кроме Десны, успел поиграть за Торпедо Жодино, Сморгонь, Львов, Александрию и киевский Арсенал.

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