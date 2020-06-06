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Рябоконь объяснил, почему Шахтер должен позволить сыграть Конопле

08:55 33 Читати українською
Рябоконь объяснил, почему Шахтер должен позволить сыграть Конопле
Ефим Конопля / фото ФК Десна

Главный тренер Десны Александр Рябоконь прокомментировал недоступность Ефима Конопли в поединке 25-го тура против Шахтера.

 

"На самом деле, я не сторонник, чтобы футболист играл против родной команды. Полностью согласен, мы это обсуждали. Но в этой ситуации, думаю, ему надо было позволить, пусть бы поиграл. У него есть большое желание.

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И как раз посмотрели и убедились бы, что он в нашей команде зря время не терял и, возможно, уже готов составить конкуренцию в Шахтере основным правым защитникам. Думаю, можно было бы как-то уладить этот вопрос. Тренеру Шахтера было бы интересно посмотреть, как он сейчас выглядит", – поделился Рябоконь в комментарии Футбол News.

Напомним, поединок Шахтер – Десна состоится уже сегодня в 17:00. Шахтер возглавляет турнирную таблицу с 62 очками в активе, а Десна борется с Динамо и Зарей за второе место – у всех трех команд по 46 пунктов.

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