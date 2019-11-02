Рябоконь назвал ключевой момент в победе над Ворсклой

Главный тренер Десны Александр Рябоконь прокомментировал победу над Ворсклой в матче 13-го тура УПЛ.

"Вязкая игра была, много единоборств. Мы старались не уступать в них. Все решил один стандартный момент.

Возвращение Десны на второе место в УПЛ в видеообзоре матча против Ворсклы

Была хорошая подача, ребята смело пошли на мяч, добили его в сетку. Все довольны результатом", – рассказал Александр Рябоконь на послематчевой пресс-конференции.

Добавим, что после 13 туров Десна набрала 26 зачетных пунктов и сейчас занимает второе место в турнирной таблице УПЛ. Правда, Динамо, которое отстает на два очка, сыграло на матч меньше.

Десна переиграла Ворсклу в матче без моментов и продолжила посягать на серебро УПЛ