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Рябоконь назвал ключевой момент в победе над Ворсклой

20:28 32 Читати українською
Рябоконь назвал ключевой момент в победе над Ворсклой
Александр Рябоконь / фото: ФК Шахтер

Главный тренер Десны Александр Рябоконь прокомментировал победу над Ворсклой в матче 13-го тура УПЛ.

 
Максим Имереков 76’
76’ Максим Имереков

"Вязкая игра была, много единоборств. Мы старались не уступать в них. Все решил один стандартный момент.

Возвращение Десны на второе место в УПЛ в видеообзоре матча против Ворсклы

Была хорошая подача, ребята смело пошли на мяч, добили его в сетку. Все довольны результатом", – рассказал Александр Рябоконь на послематчевой пресс-конференции.

Добавим, что после 13 туров Десна набрала 26 зачетных пунктов и сейчас занимает второе место в турнирной таблице УПЛ. Правда, Динамо, которое отстает на два очка, сыграло на матч меньше.

Десна переиграла Ворсклу в матче без моментов и продолжила посягать на серебро УПЛ

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Александр Рябоконь Александр Рябоконь Ворскла - Десна Десна Десна
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