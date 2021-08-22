"С началом нового чемпионата мы всё выбросили из головы. Анализ ситуации с футболистами, с руководством клуба у нас был, и мы пришли к выводу, что все одинаково несут ответственность за провальный финиш прошлого сезона. Мы все вместе выигрываем и проигрываем.

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Хотя, конечно, в первую очередь виноват тренер, затем игроки, ну и были внутриклубные проблемы, которые и сейчас никуда не делись.

Есть ли предпосылки к тому, что все наладится? Для этого и работаем. Бюджет серьезно урезан, зарплаты тоже, потому поживем-увидим.

Насколько процентов стало хуже? Мне сложно сказать. Я могу только судить по задолженностям, по зарплатам коллег, футболистов, на какие условия сейчас приглашаются исполнители. Это небольшие деньги. Мне не хочется врать, говоря, что у нас все нормально, о чем иногда заявляют ответственные люди. На самом деле проблемы существуют", – сказал Рябоконь в комментарии Zbirna.com.

Напомним, Десна, которая пока идет в турнирной таблице УПЛ без потерь, сегодня, 22 августа, сойдется в противостоянии с Динамо. Начало встречи в 21:30.

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