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Рябоконь: Матч против Карпат был динамичным

13:10 22 Читати українською
Рябоконь: Матч против Карпат был динамичным
Александр Рябоконь / соцсети

Главный тренер Десны Александр Рябоконь прокомментировал ничью с Карпатами (0:0) в матче 6 тура УПЛ.

 

"Был компактный, достаточно динамичный футбол, но не было главного – забитых мячей. Были моменты и были хорошие моменты, которые, к сожалению, не удалось реализовать. Не смогли порадовать своих болельщиков.

Дебют молдавского форварда Бойчука и надежная игра люксембургского легиона в видеообзоре матча Десна – Карпаты – 0:0

Карпаты достаточно серьезный соперник, но дома должны были побеждать. Будем готовиться к следующим матчам", – цитирует Рябоконя официальный сайт Десны.

Десна находится на 2 позиции в турнирной таблице, набрав 11 очков, Карпаты на 10 месте с 5 пунктами.

Десна в родных стенах расписала ничью с Карпатами – черниговцы остались на втором месте в УПЛ

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Десна - Карпаты Карпаты Карпаты Десна Десна Александр Рябоконь Александр Рябоконь
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