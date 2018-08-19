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Рябоконь: Казалось, дожмем Карпаты, но львовяне показали бойцовские качества

20:21 20 Читати українською
Рябоконь: Казалось, дожмем Карпаты, но львовяне показали бойцовские качества
Александр Рябоконь / Фото ФК Десна

Главный тренер Десны Александр Рябоконь поделился впечатлениями после матча против Карпат 2:2.

"В первом тайме игра удавалась. Хорошо, что забили первые голы на домашнем стадионе. Хоть этим порадовали болельщиков.

Во втором тайме могли забивать третий мяч, закрывать игру. Но как это часто бывает: не забиваешь – получаешь в свои. Были все шансы забить третий мяч – в Хлебаса, Фаворова.

Десна – Карпаты – 2:2 – видео голов и обзор матча

Надо отдать должное футболистам Карпат. Казалось, сейчас дожмем их, забьем третий гол, но они проявили бойцовские качества.

Возможно, наши игроки не выдерживают этот уровень игры. Возможно, дадим всем шанс. Вот сегодня в первый раз вышел Безбородько и неплохо сыграл, я считаю", – цитирует наставника Десны издание sportarena.

Карпаты вырвали ничью на поле Десны в дебютном матче Мораиша

Украина5 тур

Десна - Карпаты: Воскресенье 19 августа 2018

Десна
Матч окончен
2 : 2
Карпаты
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Теги
Десна - Карпаты Денис Безбородько Денис Безбородько Александр Рябоконь Александр Рябоконь Десна Десна
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