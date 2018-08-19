Рябоконь: Казалось, дожмем Карпаты, но львовяне показали бойцовские качества

Главный тренер Десны Александр Рябоконь поделился впечатлениями после матча против Карпат 2:2.

"В первом тайме игра удавалась. Хорошо, что забили первые голы на домашнем стадионе. Хоть этим порадовали болельщиков.

Во втором тайме могли забивать третий мяч, закрывать игру. Но как это часто бывает: не забиваешь – получаешь в свои. Были все шансы забить третий мяч – в Хлебаса, Фаворова.

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Надо отдать должное футболистам Карпат. Казалось, сейчас дожмем их, забьем третий гол, но они проявили бойцовские качества.

Возможно, наши игроки не выдерживают этот уровень игры. Возможно, дадим всем шанс. Вот сегодня в первый раз вышел Безбородько и неплохо сыграл, я считаю", – цитирует наставника Десны издание sportarena.

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