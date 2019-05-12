Рябоконь: К нам на тренировку пришли фанаты – кто-то это понял, как сигнал, что проигрывать больше нельзя

Главный тренер Десны Александр Рябоконь прокомментировал победу над Олимпиком (2:1) в матче 21 тура УПЛ.

"Уже не первый матч первый тайм мы играем лучше второго. В первом действовали хорошо, во втором – не очень. Появляется какое-то напряжение, ребята излишне нервничают на поле, и общий рисунок игры теряется.

Десна – Олимпик –​​​​​​​ 2:1 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

У команды был тяжелый психологический момент: два поражения подряд от команд, занимающих последние места. Поэтому сегодня было очень важно победить и порадовать болельщиков. Мне кажется, болельщикам уже, в первую очередь, нужна победа, а не зрелищная игра.

К нам на тренировку пришли фанаты со словами поддержки. Кто-то понял это как поддержку, а кто-то – как предупреждение, что проигрывать больше нельзя. У нас была содержательная беседа с фанатами. Сегодня были ошибки, но футболисты отработали по-полной. Я им благодарен за достигнутый результат в сегодняшнем матче", – цитирует Рябоконя официальный сайт Олимпика.

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