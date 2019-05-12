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Рябоконь: К нам на тренировку пришли фанаты – кто-то это понял, как сигнал, что проигрывать больше нельзя

12 мая 22:48 64 Читати українською
Рябоконь: К нам на тренировку пришли фанаты – кто-то это понял, как сигнал, что проигрывать больше нельзя
Александр Рябоконь / ФК Олимпик

Главный тренер Десны Александр Рябоконь прокомментировал победу над Олимпиком (2:1) в матче 21 тура УПЛ.

16’ Денис Фаворов
48’ Олександр Філіппов
 
Матар Дийе 51’
16’ Денис Фаворов
48’ Олександр Філіппов
51’ Матар Дийе

"Уже не первый матч первый тайм мы играем лучше второго. В первом действовали хорошо, во втором – не очень. Появляется какое-то напряжение, ребята излишне нервничают на поле, и общий рисунок игры теряется.

Десна – Олимпик –​​​​​​​ 2:1 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

У команды был тяжелый психологический момент: два поражения подряд от команд, занимающих последние места. Поэтому сегодня было очень важно победить и порадовать болельщиков. Мне кажется, болельщикам уже, в первую очередь, нужна победа, а не зрелищная игра.

К нам на тренировку пришли фанаты со словами поддержки. Кто-то понял это как поддержку, а кто-то – как предупреждение, что проигрывать больше нельзя. У нас была содержательная беседа с фанатами. Сегодня были ошибки, но футболисты отработали по-полной. Я им благодарен за достигнутый результат в сегодняшнем матче", – цитирует Рябоконя официальный сайт Олимпика.

"Мы завалимся в раздевалку, дадим им п**ды", – злые фаны Карпат поговорили с игроками после поражения Олимпику (18+)​​​​​​​

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футбольные фанаты Десна Десна Олимпик Олимпик Александр Рябоконь Александр Рябоконь Десна - Олимпик
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