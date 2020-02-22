Рябоконь: Если бы Десна играла так, как Заря, то имела бы гораздо меньше очков

Главный тренер Десны Александр Рябоконь рассказал об особенностях стиля игры своей команды.

"Хорошо, что нас уважают, это чувствуется, можно сказать – это наше главное достижение. Уважают и по игре, хотя я бы сказал, что многие не могут понять, какие наши козыри, за счет чего нам удается получать преимущество в игре и в результате.

Рябоконь рассказал о трансферах и задачах Десны

Так пишут, что Десна играет в комбинационный футбол, то пишут, что откровенно от обороны, то еще что-то. Например, как играет Заря – ни у кого не возникает вопросов. У команды есть свой стиль, в котором она играет постоянно. Мы играем по-разному.

Всегда оцениваем плюсы и минусы соперника, обязательно подстраиваемся, чтобы сделать комфортно для себя и некомфортно для соперника. Возможно, мы еще не на том уровне, что Заря, которая как топ-клуб позволяет себе всегда играть в одном стиле. Мы так не можем. Думаю, если бы мы к этому стремились, у нас было бы гораздо меньше очков. Мы играем по-разному с разными соперниками в течение всего чемпионата и отдельно взятого матча", – сказал Рябоконь в эфире программы Футбольный формат.

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