"В какой-то мере матч с Динамо – это для Десны тест на зрелость. Это действующий чемпион. Мы следим за их матчами, за основными статистическими показателями. Динамо практически по всем основным критериям на первых позициях. Я имею ввиду владение мячом, ожидаемые голы, число ударов, количество и качество передач.

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Ясно, что позиция Десны в турнирной таблице ситуативная. Мы понимаем, что у нас есть два гранда, а все остальные тянутся за ними. Посмотрим. Мы много матчей сыграли с Динамо и не раз эти поединки складывались для Десны удачно, поэтому ждем игры и верим в лучшее.

Наверное киевляне будут злыми после потери очков во встрече с Ингульцом. Динамовцы провели матч с большим игровым и территориальным преимуществом, где-то им не повезло. Понятно, что после этой осечки "бело-синим" терять очки нельзя. Но поле ровное, мяч круглый, посмотрим, как все сложится.

Знаю ли я, как обыграть чемпиона? Готовимся к этому, стараемся наигрывать свои основные тактические приемы. Если говорить о психологии, то Динамо должно настраиваться на матч не меньше нашего, ведь Десна выше киевлян в турнирной таблице, а мы будем играть против сильнейшей команды страны, поэтому соперники находятся где-то в равных условиях ", – сказал Рябоконь в комментарии Zbirna.com.

Напомним, противостояние между Десной и Динамо состоится уже сегодня, 22 августа. Начало встречи в 21:30.

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