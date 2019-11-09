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Рябоконь: Десна разочарована ничьей с СК Днепром-1

9 ноября 23:32 29 Читати українською
Рябоконь: Десна разочарована ничьей с СК Днепром-1
Александр Рябоконь / Всеукраинское объединение тренеров по футболу

Главный тренер Десны Александр Рябоконь поделился впечатлениями от матча 14-го тура УПЛ против СК Днепр-1 (1:1).

48’ Дмитрий Хлебас
 
Владислав Шаповал 45+2’
45+2’ Владислав Шаповал
48’ Дмитрий Хлебас

"Десна разочарована результатом, но не игрой. Нам противостоял организованный соперник, которому в последнее время не везло. У них была длительная серия, но это ничего не значит. Они действовали самоотверженно и дисциплинированно в защите, еще и забили.

Десна – СК Днепр-1 – 1:1 – видео голов и обзор матча

У Десны тоже было много моментов, жаль, забили только один раз. Чтобы не отрываться высоко от земли, скажу, что ничья с СК Днепром-1 – ничего страшного. Еще много матчей, будем решать задачи с попаданием в первую шестерку.

У нас неплохо получалось вскрывать оборону. Делали прострелы, но не удавалось замкнуть. Не было простого нашествие, борьбы. Неплохо вступали в контрпресинг после потери. Не хватило точности ударов", – цитирует Рябоконя официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, Десна и СК Днепр-1 не смогли выявить сильнейшего в матче 14-го тура УПЛ (1:1), несмотря на преимущество черниговцев.

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