Рябоконь: Десна планировала играть по-другому против Мариуполя, но быстрый гол повлиял на рисунок игры

Главный тренер Десны Александр Рябоконь поделился эмоциями после победы черниговцев над Мариуполем (2:0).

"Почему играл Безбородко? Он пропустил игру с Шахтером, кроме того, не совсем удачно в Харькове сыграл Филиппов. Денис хорошо выглядит на тренировках, я в него верил. Иногда то, что получается на тренировках, переходит и в игру.

Планировали играть немного по-другому, больше владеть мячом, как мы это часто делаем в домашних матчах. Однако быстрый гол повлиял на рисунок игры, и у нас появился пространство для контратак. Они у нас неплохо выходили.

Десна – Мариуполь – 2:0 – видео голов и обзор матча

Эпизод с пенальти? Я не сторонник высказываться о работе арбитров сразу после матча. В первом моменте, не могу сказать, стоило ли ставить пенальти. Рука была, но насколько близко – нужно смотреть повтор. Второй момент не видел.

Подходим ли мы к пику формы? Сложно сказать, с Шахтером была другая игра, мы ждали своего шанса. Сегодня другой соперник и нам больше удалось продемонстрировать, чем в матче против Шахтера. Надеюсь, к следующему матчу подойдем в самых лучших кондициях", – передает слова Рябоконя телеканал Футбол.

Напомним, Десна дома уверенно победила Мариуполь.

Бабич: Мариуполь заслуженно проиграл Десне