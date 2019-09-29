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Рябоконь: Десна готовила Коноплю на этот отрезок сезона

19:20 145 Читати українською
Рябоконь: Десна готовила Коноплю на этот отрезок сезона
Александр Рябоконь / УПЛ

Главный тренер Десны Александр Рябоконь прокомментировал победу над Мариуполем (4:0) в матче 9 тура УПЛ.

 
Дмитрий Хлебас 20’
Олександр Філіппов 21’
Дмитрий Хлебас 67’
Олександр Філіппов 81’
20’ Дмитрий Хлебас
21’ Олександр Філіппов
67’ Дмитрий Хлебас
81’ Олександр Філіппов

"Серьезная победа при неплохой игре. Многое получалось и в командных действиях, и в индивидуальных. Сегодня мы получили то, что заслужили своей работой.

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В самом начале сезона у меня был диалог с Коноплей. Мы его готовили именно на этот отрезок. Я говорил ему, что на старте он вряд ли будет играть, так как на позиции правого защитника играет сильный игрок, капитан команды.

Но постепенно будем его подпускать. И в сентябре, после паузы на игры сборных, мы запланировали дать шанс Ефиму, так как в тренировочной работе он очень хорошо выглядит.

С Динамо он вышел на замену, с Шахтером он не имел права играть, сегодня его время пришло. И можно сказать, что Фаворову мы уже искали позицию на поле. Фаворов в Первой лиге уже играл на этой позиции", – цитирует Рябоконя официальный сайт Мариуполя.

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Мариуполь - Десна Мариуполь Мариуполь Десна Десна Александр Рябоконь Александр Рябоконь
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