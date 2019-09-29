Рябоконь: Десна готовила Коноплю на этот отрезок сезона

Главный тренер Десны Александр Рябоконь прокомментировал победу над Мариуполем (4:0) в матче 9 тура УПЛ.

"Серьезная победа при неплохой игре. Многое получалось и в командных действиях, и в индивидуальных. Сегодня мы получили то, что заслужили своей работой.

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В самом начале сезона у меня был диалог с Коноплей. Мы его готовили именно на этот отрезок. Я говорил ему, что на старте он вряд ли будет играть, так как на позиции правого защитника играет сильный игрок, капитан команды.

Но постепенно будем его подпускать. И в сентябре, после паузы на игры сборных, мы запланировали дать шанс Ефиму, так как в тренировочной работе он очень хорошо выглядит.

С Динамо он вышел на замену, с Шахтером он не имел права играть, сегодня его время пришло. И можно сказать, что Фаворову мы уже искали позицию на поле. Фаворов в Первой лиге уже играл на этой позиции", – цитирует Рябоконя официальный сайт Мариуполя.

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