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Рябоконь анонсировал трансферы в Десне после старта УПЛ

20 августа 22:57 - Читати українською
Рябоконь анонсировал трансферы в Десне после старта УПЛ
Александр Рябоконь / УАФ

Главный тренер Десны Александр Рябоконь рассказал о возможных изменениях в составе команды.

"Тяжело прощаюсь с людьми, с которыми долго работаешь. Всегда кажется, что свои лучше, чем если кто-то придет. Если брать, то это должны быть на порядок лучше футболисты, чем те, которые есть. Из года в год у нас незначительная селекция.

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Сейчас сыграем первый тур, потом будет трехнедельная пауза. Вот в эту паузу, возможно, будут изменения в составе. Кого отпустим в аренду, с кем-то, возможно, попрощаемся, возможно, какое-то усиление", – поделился Рябоконь в комментарии YouTube-канала Суспільне Чернігів.

Напомним, Десна заняла четвертое место в чемпионате Украины и впервые в своей истории завоевала путевку в еврокубки.

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Теги
Трансферы Десна Десна Александр Александр Рябоконь Трансферы чемпионата Украины
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