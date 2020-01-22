Рябоконь анонсировал переход Десны на агрессивную схему после усиления несколькими новичками

Главный тренер Десны Александр Рябоконь рассказал о кадровых и тактических изменениях в своей команде.

"Думаю, в Гуцуляка большой потенциал, он еще молодой игрок. Я его даже не уговаривал, Алексей сам изъявил желание играть в Десне.

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Тотовицкий и Гуцуляк могут играть на разных позициях, они оба – атакующие футболисты. Считаю, у них достаточно большой потенциал, я давно знаю их. Тотовицкому мешали травмы, но будем надеяться, что он наконец-то выйдет на свой уровень.

Да, у них полноценные контракты, подробностей я не знаю. Знаю, что у Гуцуляка долгосрочный контракт. Относительно Тотовицкого не знаю, но это не аренда, а полноценный контракт. Конкуренция еще никому не мешала. Я доволен игроками, которые есть в команде, в первую очередь, это касается атакующей линии. Будем немного перестраивать свою игру, действовать острее, будет что-то вроде 4-2-4", – рассказал Рябоконь в комментарии ФутболNEWS.

Напомним, зимой Десна уже подписала Будковского, Арвеладзе, Гуцуляка и Тотовицкого. Черниговцы завершили первую часть чемпионата Украины на четвертой строчке.

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