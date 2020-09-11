"Мы очень давно не играли на ноль в обороне, пропускали буквально в каждом матче, хотя и забивали. Сегодня нулевая ничья, хотя хозяева недовольны. Для нас же ничья на выезде – положительный результат. Тем более с такой командой, как Динамо. В защите у нас были некоторые проблемы, травму получил Имереков. Но если мы не пропустили, ребята справились со своей работой. В матчах с сильными соперниками мы чаще всего играем с тремя центрбеками.

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Арвеладзе заболел, у Имерекова травма колена, у Мудрика дала о себе знать старая травма, хотя мы его наигрывали, он должен был играть в основе. Но перед матчем стало известно, что он не сможет играть. На фоне соперника мы выглядели немного тяжеловато. Не хватало скорости, у футболистов был рваный ритм.

Филиппов играл почти без мяча? Он много двигался, но ему было тяжело. Соперник уделил ему много внимания. Готовы ли мы играть по два матча в неделю? На каждую позицию у нас есть дублеры. Думаю, что такой ритм мы выдержим. Глобальных задач на сезон у нас нет, однако хочется занять шаг вперед и побороться за пьедестал", – поделился Рябоконь в комментарии FootballHub.

Напомним, Десна удержала нулевую ничью в матче с Динамо, отобрав первые очки у киевлян под руководством Луческу.

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