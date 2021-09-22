"Мог назначить пенальти в ворота Металлиста, я считаю. За игру рукой. От этого арбитра (Николая Балакина – прим.) я никогда ничего хорошего не ждал. Это единственный, наверное, такой судья в Украине, от которого постоянно ждешь какого-то непонятного отношения, особенно после нашей последней игры в прошлом сезоне с Мариуполем.

Голевой дебют уникального англичанина в видеообзоре кубкового матча Металлист – Десна – 2:1

Тогда он показал нам на ровном месте две красные карточки, поэтому этому арбитру я совсем не доверяю и ничего хорошего от него не ожидал. Но это никак не касается Металлиста. Металлист, еще раз подчеркну, во втором тайме выглядел очень хорошо и заслуженно победил", – приводит слова Рябоконя официальный сайт Металлиста.

Напомним, Десна уступила Металлисту (1:2) в матче 1/16 финала Кубка Украины, хотя выигрывала по ходу встречи.

Металлист прорвался в 1/8 финала Кубка Украины, выгрызя победу у Десны благодаря голу на последних минутах