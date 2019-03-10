Рябоконь – о шансах Десны на попадание в верхнюю шестерку: От нас зависит многое, но не все

Главный тренер Десны Александр Рябоконь поделился впечатлениями после матча 21-го тура УПЛ против Ворсклы (0:0).

"Моменты были. В первом тайме было больше ума, во втором – эмоций. В первой половине встречи мы держали под контролем все действия соперника. Во втором подстроились под футбол хозяев. Жаль, что не реализовали моменты в конце встречи.

Ворскла – Десна – 0:0 – видеообзор матча

Потеряли очки или одержали? Учитывая, что играли в Полтаве, то одержали, но вообще потеряли, поскольку для того, чтобы попадать в верхнюю шестерку нам необходимо было сегодня побеждать. Чтобы не зависеть от результатов соперников, а от себя.

Ворскла и Десна в матче с двумя удалениями не выявили победителя в дуэли конкурентов на попадание в первую "шестерку"

Теперь, значит, от нас многое зависит, но не все. Не выиграли, но и не проиграли. Будем готовиться к следующей встрече", – цитирует Рябоконя пресс-служба Ворсклы.