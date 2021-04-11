Главный тренер Десны Александр Рябоконь признался, что помогло его команде добиться успеха в матче 21-го тура УПЛ против подопечных Владимира Шарана (4:1).

"Тяжелый матч, серьезный соперник. Был промежуток времени, когда пришлось потерпеть. Но в целом сыграли дисциплинированно.

Два шедевральных гола пяткой в видеообзоре матча Десна – Александрия – 4:1

В решающие моменты показали индивидуальное мастерство. Я имею в виду, забитые голы", – сказал Рябоконь в программе "ТУР Online".

Напомним, победа позволила Десне набрать 36 очков и подняться на третью строчку турнирной таблицы УПЛ. Александрия с 26-ю пунктами осталась седьмой.

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