Рябоконь – о поражении от Ворсклы: Мне не в чем упрекнуть своих футболистов

Главный тренер Десны Александр Рябоконь прокомментировал поражение от Ворсклы в 30-м туре УПЛ.

"К сожалению, в очередной раз не удалось порадовать болельщиков. Они сегодня хорошо нас поддерживали. Мне не в чем упрекнуть своих футболистов.

Десна – Ворскла – 0:1 – видео гола и обзор матча

Разве что реализация моментов немного подвела, наверное сегодня нам не повезло", – цитирует Александра Рябоконя официальный сайт Десны.

Ворскла одолела Десну в дуэли за первое место во второй "шестерке"

Напомним, в 30-м туре УПЛ Десна на своем поле проиграла Ворскле со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил Петрович.