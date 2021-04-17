"День рождения – грустный праздник. Начали неплохо: комбинировали, раскрывали фланги, но не было последнего паса. Соперник забил после первого же подхода к нашим воротам. Потом еще один. Они играли без ошибок у своих ворот, а у чужих находили свои возможности. Поэтому и победили.

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Во втором тайме мы проводили позиционные атаки, соперник отвечал контратаками. Все закономерно, ведь они были качественными в завершающей фазе. Хотел ли Минай больше победить? Я не могу так сказать. Перед ними стоит такая же серьезная задача, как и перед нами.

Отсутствие Тотовицкого, Будковского и Калитвинцева? Игра показала, что креативных футболистов нам сегодня не хватало, их мастерства и движения. Но это футбол. Всегда кто-то травмируется, а у кого-то появляется дополнительный шанс. Кто-то его использует, кто-то – нет. Не получилось в целом у команды. Поэтому мы уступили, но будем надеяться, что в следующих матчах покажем более качественную игру", – заявил Рябоконь в программе Тур ONLINE.

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