Рябоконь – о перспективах Десны в ЛЕ: Можем сыграть один матч с Тоттенхэмом или Миланом – случается все, что угодно

Главный тренер Десны Александр Рябоконь не хочет забегать вперед в прогнозах на дебютный для клуба сезон еврокубков.

"Сейчас еще и новая система квалификации из одного матча. Мы начинаем с 3-го, даст бог, будет у нас не один квалификационный раунд. В одном матче может произойти все, что угодно.

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Можно переигрывать какого-то слабого соперника и уступить. А можем сыграть один матч с Тоттенхэмом или Миланом – случается все, что угодно. Планировать что-то трудно, но задача одна – пройти дальше в одном раунде, затем в другом", – заявил Рябоконь в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, Десна заняла четвертое место в УПЛ по итогам сезона, что позволит клубу впервые попробовать свои силы в еврокубках.

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